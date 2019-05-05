Marvel снимет новые сольные фильмы для героев из «Мстители 4»

Студия Marvel планирует выпустить несколько сольных кинопроектов, с участием уже давно знакомых героев. Утверждается, зрители встретятся с Тором, Человеком-муравьем, Капитаном Марвел, Доктором Стрэнджем и другими Мстителями.

В ближайшее время создатели начнут готовиться к съемкам фильмов «Нова», «Стражи Галактики. Часть 3», а также «Новые Мстители» и, скорее всего, «Темные Мстители». Официально представители студии пока не подтвердили информацию. На данный момент уже стартовали съемки одной из сольных экранизаций, посвященной Черной Вдове. Дата выхода картины в свет пока неизвестна.

В мае 2019 в прокат вышел Фильм «Мстители 4: Финал». Картина оказалась одной из самых успешных в истории кинематографа ее сборы составили больше 2,7 миллиарда долларов. Летом этого года студия обещает премьеру картины «Человек-паук: Вдали от дома». Эта часть станет продолжением сюжетной линии участника команды Мстителей.

Фильмы кинематографической вселенной Marvel объединяют вместе множество героев из разных фильмов, основанных на комиксах компании Marvel и разработанных кинокомпанией Marvel Studios. Начало было положено фильмом «Железный человек» в 2008 году. Помимо него, в Первую фазу вселенной вошли ещё пять картин: «Невероятный Халк» (2008), «Железный человек 2» (2010), «Тор» (2011), «Первый мститель» (2011) и кроссовер «Мстители» (2012), объединивший главных героев в команду.