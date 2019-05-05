«Люди Икс» и «Мстители» оказались связаны между собой

Ранее стало известно, что финал фильма «Люди Икс: Темный Феникс» накануне выхода в прокат немного изменили. Режиссер Саймон Кинберг рассказал о сходствах между его фильмом и «Мстителями» студии Marvel.

Саймон Кинберг заявил, что заключительная часть его фильма отсылает зрителя к кинокомиксам «Капитан Марвел» и «Первый мститель: Противостояние». Актер Тай Шеридан, исполнивший роль циклопа, озвучил некоторые детали. Как стало известно, автор идеи Саймон Кинберг изначально хотел сделать финал по аналогии с фильмами студии Marvel, но в итоге все же изменил свое решение, убрав уже снятый финал. После этого нужно было придумывать альтернативный вариант концовки.

Люди, посмотревшие фильм в кинотеатре, имели возможность наблюдать битву в финале где-то в глубинке Америки неподалеку от железнодорожных путей. Стоит отметить, что оригинал финала существенно отличается. Актер Тай Шеридан рассказал, что в оригинальной версии Джин отправилась в космос и попрощалась со Скоттом и Чарльзом. «Люди Икс» и «Мстители», по одной из предполагаемых версий, оказались связаны между собой из-за того, что Саймон Кинберг виделся с главой Marvel Кевином Файги, а тот высказал пожелание не использовать расу инопланетян Скруллов в финале «Темного Феникса» и исключить финальную сцену сражения в космосе, которая была в фильме «Капитан Марвел». В итоге, это привело к тому, что многие поклонники знаменитой саги не были удовлетворены концовкой фильма. Кроме того, бюджет «Людей Икс» составляет более $100 млн, а вырученные деньги в прокате на текущий момент ($139 млн) свидетельствуют о провальности заключительной части этого фильма.