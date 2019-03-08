Критики назвали «Люди Икс: Тёмный Феникс» провальным финалом раздутой франшизы

Запрет на публикацию рецензий на фильм Саймона Кинберга «Люди Икс: Темный Феникс» был снят 5 июня за день до премьеры. Как оказалось, студия Fox не зря опасалась реакции кинокритиков. Многие критики сошлись во мнении, что последней части франшизы не хватило эмоционального накала.

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» должен завершить франшизу о супермутантах, которая началась в 2000 году. Формально в кинотеатрах еще выйдет фильм «Новые мутанты», однако именно «Темный Феникс» призван завершить основную сюжетную линию. Сейчас права на Людей Икс вернулись к студии Marvel, поэтому новые проекты про них теперь будут связаны с миром, в котором живут «Мстители».

Серия фильмов «Люди Икс» на протяжении почти двадцати лет пользуется огромным успехом у любителей историй про супергероев. Несмотря на то, что вышло уже 11 фильмов, интерес к этим историям не пропадал. Съемки последней серии начались летом 2017 года. Изначально было запланировано название: «Люди-Х: Подростковый Дух», позже авторы его изменили. Режиссер утверждает, что в фильме стоит ожидать сильного поворота, изменившего ход всей истории. Музыкой для фильма занимался Ханс Циммер. Так же создатели сообщили, что после премьеры желают снять проект о связи Дедпула с Людьми Икс.

Эксперты прогнозируют, что в прокате успешным для фильма будет разве что первый уик-энд. Сборы в США и Канаде могут достичь 50 миллионов долларов. Но потом наступит спад, и вся касса картины в домашнем прокате вряд ли превысит 120 млн долларов.