Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» возглавил российский кинопрокат

Фантастический боевик «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером проката в России. За первые четыре дня лента собрала 225 млн рублей.

В прошлый четверг (6 июня) в российский прокат вышла лента - «Люди Икс: Темный Феникс». Фильм является частью франшизы «Люди Икс», которая является импровизированной экранизацией одноименных комиксов вселенной Marvel Comics. Джек Кирби и легендарный Стэн Ли, авторы комиксов «Люди Икс», выпустили первую графическую новеллу серии еще в далеком 1963-м году. Называлась она - «The X-Men #1». Собственно, название серия обрела именно тогда, издателю Marvel Мартину Гудмену не понравилось первое название - «Мутанты», и название было решено изменить. Поскольку лидером и организатором школы мутантов является профессор Ксавьер (Xavier), команду решили назвать в честь первой буквы его фамилии.

Франшиза имеет огромную вселенную с большим количеством героев и злодеев с уникальными способностями. Самый известный из героев серии - «Росомаха», он имеет свою серию фильмов, главную роль в которых исполнил известный австралийский актер Хью Джекман.