Саундтрэк для фильма «Люди Икс: Темный Феникс» представил Ханс Циммер

К фильму «Люди Икс: Темный Феникс» Ханс Циммер написал музыку и посвятил целый альбом, состоящий из 10 композиций. Для композитора это уже не первый опыт написания музыки для известных фильмов.

В саге продолжительностью почти 20 лет будет поставлена яркая точка. «Темный рыцарь и «Начало» режиссера Кристофера Нолана также сопровождала музыка Ханса Циммера. Альбом уже можно оценить на таких сервисах, как iTunes, Apple.Music, Яндекс.Музыка. Примечательно, что все 10 композиций Ханс Циммер написал специально для нового фильма «Люди Икс: Темный Феникс». Премьера завершающей части этого фильма состоялась вчера (6 июня). В фильме отметилось несколько звезд Голливуда, в числе которых Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Софи Тернер и другие. Кроме этого, шотландская певица Эмили Санде внесет свой вклад в музыкальную составляющую долгожданного фильма – ее сингл «Extraordinary Being» также будет звучать в фильме «Люди Икс: Темный Феникс». Более того, на эту композицию был снят видеоклип, который уже доступен для просмотра в Сети. Поклонники певицы также смогут наблюдать кадры из нового фильма.