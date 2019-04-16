Гормоны подвели? У Бузовой могут быть проблемы со здоровьем

Большое количество родинок на теле артистки, которых до этого не было, насторожило поклонников.

Популярная исполнительница и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова не стесняется показывать свое тело поклонникам. Однако за это она часто получает много гневных комментариев. С одной стороны пользователям не нравится чрезмерная вульгарность, а с другой то, что Бузова слишком худая. Но в этот раз внимание пользователей приковало совсем другое. На последних снимках заметно, что на шее и животе Ольги увеличилось количество родинок. Если просмотреть фото с моря с прошлого года, то там отчетливо заметно преобразование тела артистки.

Благодаря свой внимательности поклонники в комментариях предположили, что у Ольги Бузовой могут быть проблемы со здоровьем. Отметим, что часто появление родинок может говорить о беременности или о проблемах с репродуктивной системой, а также могут подвести гормоны. В любом случае это не хорошо, исполнительнице нужно задуматься о здоровье и уделять ему больше времени.