«Арабский шейх» довел до слез? Светлана Лобода намекнула на неудавшийся отдых

Драмы на любовном фронте и заплаканные глаза на фото – вероятно артистка снова страдает от разбитого сердца.

Популярная исполнительница Светлана Лобода на майские праздники отправилась отдыхать, как и большинство звезд, чтобы набраться сил перед гастролями. Предположительно артистка отправилась не одна, а с дочерьми. Предположительно отдых Лободы не удался, так как в сети она намекнула на то, что его испортили. Вместо того, чтобы гулять по улицам, пляжу и проводить время с наследницами, Светлана просматривает романтические драмы.

Недавно она опубликовала снимок, на котором хорошо видны кранные и опухшие глаза, как будто она долго плакала. Предположительно, исполнительница закрутила курортный роман, но «арабский шейх» чем-то довел певицу до слез. Вероятно из-за очередной неудачи в любви Светлана Лобода решила встретить утро не как обычно в бассейне, а пошла заниматься спортом, уделяя время своему телу не переживать из-за неудачи.