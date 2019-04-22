Глюкоза в соблазнительной позе хвастается стройной фигурой

Артистка решила напомнить фанатам о том, как у нее фигура.

В последнее время исполнительница Глюкоза часто публикует в сети провокационные снимки, на которых артистка запечатлена в откровенных нарядах или соблазнительных позах. Недавно звезда решила напомнить поклонникам, какая у нее фигура. Для этого Глюкоза надела серебристый сдельный купальник и приняла соответствующую позу, отставив ногу в сторону, тем самым открывая вид на интимную зону, которую купальник не очень прикрывает. Для полного образа исполнительница надела соломенную шляпу, а в руку взяла статуэтку.

В подписи звезда написала, что солнце в зените, что этим она хотела сказать не понятно. Однако подписчики по достоинству оценили стройную фигуру Глюкозы. Но были и такие, которые раскритиковали снимок. Некоторые считают, что певица с такими откровенными снимками переходит границы, а также провоцирует на скандал своего супруга. Напоминаем, что недавно супруг Глюкозы был в ярости из-за фото супруги с Максимом Виторганом, который целовал ее грудь через топик, не прикрывающий почти ничего.