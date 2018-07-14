Певица Глюкоза показала фанатам свою фигуру в «сорочке»

Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, порадовала фанатов своим фото. Оранжевое тонкое платье подписчики назвали «сорочкой».

Летним снимком звезда поделилась в своем аккаунте Instagram. На фото исполнительница стоит в легком платье с глубоким вырезом и кедах на фоне дорожки из цветов и кустарников. Под фото Глюкоза упомянула, что ожидает гостей. Многим подписчикам звезды понравился наряд. Платье идеально подчеркнуло стройную фигуру певицы. В комментариях фанаты писали, что Наталья в хорошей форме и это платье «сорочка» ей к лицу.

Были и те, кто не оценил летнего образа певицы. Некоторые подписчики назвали платье «ночнушкой» и в таком виде гостей не ждут. Тем не менее, публикация набрала 50 000 тысяч положительных отметок пользователей в короткие сроки.

Ранее поп-дива очаровала фанатов своей фигурой, появившись на красной дорожке премии «Муз-ТВ». Глюкоза надела платье вовсе позабыв о белье. К тому же, верх самого наряда был прозрачным. Снимками с премии певица также поделилась в своем аккаунте.

Мужская часть подписчиков оценила наряд, в то время как, женская публика возмутилась. В комментариях, девушки отмечали, что певица довольно часто стала одевать вульгарные наряды.