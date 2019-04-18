«Цывина умерла очень странно»: Татьяна Васильева не исключает эксгумации трупа

Актриса считает, что смерть её подруги была подозрительно скоропостижной. Она уже приступила к собственному расследованию.

Сведения об этом предоставила Татьяна Цыплакова, которая также была женой Евстигнеева. Татьяна Васильева до сих пор считает, что Ирина Цывина умерла очень странно и очень быстро. Она не исключает возможности эксгумации трупа для последующего расследования.

Васильева уже, якобы, сообщила о своей готовности добиваться эксгумации, если она сочтёт её целесообразной. Цывина, по её мнению, не только странно умерла, но и похороны её были очень стремительными.

Если присутствует криминал, необходимо понимание того, кому это могло быть выгодно. Цыплакова сообщила, что сын Цывиной Евгений не мог быть замешан в смерти своей матери.

Женщина полагает, что ему в этом не было никакого смысла. Сейчас он на целом свете остался совершенно один и очень переживает по этому поводу.

Также Цыплакова рассказала, что Цывина уже давно поладила с бывшим мужем, которым был американец Джордж Пусеп. Каждое лето она летала в Черногорию, чтобы навестить его и их совместную дочь Зину.

По официальной информации, Цывина внезапно скончалась от инфаркта. Подруги не отрицают, что в последние годы её пристрастие к алкоголю стало чрезмерным.

Однако, Татьяна Васильева продолжает не верить в скоропостижную смерть подруги по этой причине.