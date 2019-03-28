Сергей Лазарев: На Евровидении «судят не так»

Российский певец пожаловался на систему оценивания, существующую на этом песенном европейском конкурсе. Он недоволен некоторыми её параметрами.

Сергей Лазарев заявил, что на Евровидении «судят не так». Такое мнение он высказал при интервью, которое у него брали журналисты Hello.

Российским певцом было высказано сожаление, что на Евровидении судят совершенно не так, как, к примеру, в фигурном катании. Критерии оценок являются недостаточно чёткими и прозрачными. Сейчас они, скорее, «туманны».

Лазарев имеет основания для таких заявлений. В 2016 году голосованием зрителей ему было отдано первенство. Однако, жюри разместило его лишь на третью позицию. При этом, как сообщил певец, оценки некоторых из его членов вызывали сильное недоумение.

Сергей Лазарев проинформировал, что в этом году покажет на Евровидении ещё более сложную композицию. Он очень надеется, что те, которые «не смогли его расслышать в прошлый раз», сделают это со второй попытки.

Песня будет исполнена совершенно в другом жанре. Певец не хотел копировать «себя прежнего».

Европейский песенный конкурс пройдёт с 14 и до 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев будет исполнять песню, которая была написана Филиппом Киркоровым. Композитором выступал грек Димитрис Контопулос. Также в соавторах американская певица Шерон Вон.