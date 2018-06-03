Сказка разрушается: Волочкова продолжает рассказывать о вымышленном возлюбленном

Очередной «прокол» показал, что балерина до сих пор одна, она просто изощрено лжет фанатам.

При каждом удобном случаи и даже просто так балерина Анастасия Волочкова старается сообщить поклонникам о том, что уже давно встречается с богатым мужчиной, но не собирается показывать его лица и раскрывать личность. Из-за этого в сети стала распространяться слухи, что все разговоры балерины – это выдумка. Помимо этого, данное утверждение каждый раз получают подтверждение. Несмотря на все слухи Анастасия продолжает рассказывать о вымышленном возлюбленном, но недавно снова допустила ошибку.

Недавно Волочкова заявила, что на протяжении всего дня каталась на лошадях своей подруги Юлии. Отметим, что такое занятие не дешевое. Также стоит отметить, что во время прогулки рядом с балериной не было никакой другой женщины. Был только человек, который снимал прогулку. Снимок Анастасия подписала «в объективе любимого». Скорее всего, фото делала та самая подруга Юлия, так как хозяйка таких животных вряд ли смогла бы оставить своих подопечных без присмотра. Из этого следует, что сказка рушиться, но балерина продолжает играть роль влюбленную.