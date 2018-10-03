«Никто меня не уважает»: Анна Хилькевич намекнула на проблемы с супругом

Охлаждение супруга и игнорирование дочери может стать для артистки причиной депрессии.

На протяжении примерно двух месяцев в сети поклонники обсуждают, что в семье артистки Анны Хилькевич появились проблемы. Звезду даже подозревали в интрижки на стороне. На такие выводу фанатов натолкнуло поведение самой артистки и ее близких. Не исключено, то ради сохранения брака семья отправилась на отдых в Дубай, от куда публикуют различные снимки в сети. Недавно Хилькевич опубликовала короткое видео, в котором поведала, как они все проводят время в отпуске. Однако, на данном ролике артистка высказала завуалированный намек на проблемы с супругом.

Также на видео Анна хотела поговорить со старшей дочерью, но девочка ее игнорировала, а супруг в это время вообще отсел от семьи на соседние лежаки. В завершении Хилькевич заявила, что никто ее не уважает. Предположительно, старшая дочь сейчас переживает такой период, когда во всем копирует родителей. Отметим, что все время с дочерью проводит супруг, а артистка занимается работой.