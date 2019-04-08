Автор сценария «Тёмного рыцаря» спродюсирует ремейк культового фильма ужасов

Дэвид С. Гойер, сценарист нуарного «Тёмного рыцаря», приложит руку к созданию новой версии фильма ужасов 1987 года «Восставший из ада». Компания Spyglass предоставляет финансирование и ведёт промоцию проекта.

Отмечается, что ремейк будет уважительным переосмыслением оригинала авторства Клайва Баркера, который снял фильм по мотивам собственных произведений. В «Восставшем из ада» показана драматическая история преступника, в руках которого оказалась средневековая головоломка, открывающая врата ада. Фрэнк Коттон выпускает адских демонов вместе с их гвоздеголовым предводителем и сам начинает служить тьме.

«Восставший из ада» 1987 года имеет девять независимых продолжений, которые снимались разными режиссёрами. Последний фильм серии вышел на экраны в 2018 году, однако популярности не снискал. Предстоящий ремейк будут снимать с участием самого Клайва Баркера. Дэвид С. Гойер неоднократно говорил, что он большой почитатель таланта писателя и с интересом и почтением берётся за переосмысление истории адского ключа для нового поколения зрителей.

Напомним, в черновой версии оригинальный фильм назывался «Садомазохисты из потустороннего мира». Актёру Дагу Брэдли накладывали грим Пинхеда в течение шести часов, закрепляя сотни гвоздей на голове.