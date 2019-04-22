«Чувствуется, с кем дружит»: Ольга Бузова подражает стилю Филиппа Киркорова

Артистке опять удалось вызвать волну критики со стороны пользователей.
Некоторое время назад общественность и сеть обсуждали наряд Ольги Бузовой, которая она решила надеть на красную дорожку в Дубае. После этого критике подверглись снимки артистки в купальнике. Однако в этот пользователи осудили концертный костюм исполнительницы. Сам наряд состоит из похожего на купальник боди, но только блестящего. Подписчики его назвали «трусами». Поверх данного наряда Бузова надела меховую накидку бордового цвета.
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Мои хорошие, 10 мая встречаемся с вами в Самаре в ресторане «Maximilians», сбор гостей 20.00, а 11 мая жду всех моих людей в Тольятти в ночном клубе «Maison», сбор гостей в 22.00. Потанцуем под Бузову? 👻👻👻 #давайворвемсявэтупятницу#танцуйподбузову#бузоватур2019#моилюдивсегдасомной Ссылка на Билеты в шапке профиля ❤️
Среди многочисленных комментариев самыми нейтральными можно считать те, которые говорили, что в таком наряде Ольге играть только в фильме «Игры престолов». Некоторые пользователи даже написали, что уже устали наблюдать знаменитость в «трусах». Однако больше всего подписчики сошлись в одном, что в таких нарядах Бузова подражает стилю Филиппа Киркорова. Также писали, что даже в образах чувствуется, с кем артистка дружит.
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