«Чувствуется, с кем дружит»: Ольга Бузова подражает стилю Филиппа Киркорова

View this post on Instagram

Мои хорошие, 10 мая встречаемся с вами в Самаре в ресторане «Maximilians», сбор гостей 20.00, а 11 мая жду всех моих людей в Тольятти в ночном клубе «Maison», сбор гостей в 22.00. Потанцуем под Бузову? 👻👻👻 #давайворвемсявэтупятницу#танцуйподбузову#бузоватур2019#моилюдивсегдасомной Ссылка на Билеты в шапке профиля ❤️