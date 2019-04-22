«Чувствуется, с кем дружит»: Ольга Бузова подражает стилю Филиппа Киркорова

Артистке опять удалось вызвать волну критики со стороны пользователей.

Некоторое время назад общественность и сеть обсуждали наряд Ольги Бузовой, которая она решила надеть на красную дорожку в Дубае. После этого критике подверглись снимки артистки в купальнике. Однако в этот пользователи осудили концертный костюм исполнительницы. Сам наряд состоит из похожего на купальник боди, но только блестящего. Подписчики его назвали «трусами». Поверх данного наряда Бузова надела меховую накидку бордового цвета.

Среди многочисленных комментариев самыми нейтральными можно считать те, которые говорили, что в таком наряде Ольге играть только в фильме «Игры престолов». Некоторые пользователи даже написали, что уже устали наблюдать знаменитость в «трусах». Однако больше всего подписчики сошлись в одном, что в таких нарядах Бузова подражает стилю Филиппа Киркорова. Также писали, что даже в образах чувствуется, с кем артистка дружит.