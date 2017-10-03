Виктория Дайнеко: «Ум у девушки – не главное»

Артистка рассказала в сети о самом мощном оружии женщины, но это совсем не ум.

Некоторое время назад в сети Виктория Дайнеко опубликовала пост, в котором заявила, что ум у девушки – это не главное. Артистка посоветовала своим подписчицам в любой ситуации пользоваться незаменимым и самым сильным женским оружием. Таким оружием певица считает губы «бантиком».

К публикации исполнительница добавила селфи, на котором показывает, как именно должно выглядеть оружие женщины. В комментариях подписчики написали, что Виктория Дайнеко достаточно умна, так как она не размещает в сети откровенных и обнаженных снимков. Некоторые попросили артистку не становиться такой же, как серая масса остальных людей.