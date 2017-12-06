Волочкова покусала? Виторгана высмеяли за неудачный шпагат

Сегодня, 15:33

Попытка стать прославленным, а может и возможность вернуть Собчак обратно могли толкнуть Максима к оригинальной выходке.

 

После того, как Максим Виторган развелся с Ксений Собчак, он переживал тяжелый период: запои, депрессия и психическая неуравновешенность. Хотя Виторган всеми способами пытался скрыть свое состояние, но некоторые оригинальные и неоднозначные выходки звезды говорят, что ему это не удалось. Сейчас Максим отдыхает вместе с друзьями, о чем и сообщает поклонникам в сети, публикуя снимки и ролики. Именно последний снимок не остался не замечен пользователями. На фотографии Виторган пытался сделать шпагат на фоне прекрасной природы Испании.

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ЛЁВитация;-)) @levab2

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Однако реакция подписчиков не оправдала его ожиданий. Пользователи высмеяли Максима за неудачный шпагат. Один из фанатов спросил, артиста что Волочкова покусала. Предположительно популярность скандальной балерины не дает покоя Виторгану, и он решил аналогичным способом привлечь к себе внимание и сделать пиар. Многие подписчики отметили, что над мастерством растяжки Виторгану нужно поработать, а вот внимание ему удалось привлечь.

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