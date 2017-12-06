Волочкова покусала? Виторгана высмеяли за неудачный шпагат

Попытка стать прославленным, а может и возможность вернуть Собчак обратно могли толкнуть Максима к оригинальной выходке.

После того, как Максим Виторган развелся с Ксений Собчак, он переживал тяжелый период: запои, депрессия и психическая неуравновешенность. Хотя Виторган всеми способами пытался скрыть свое состояние, но некоторые оригинальные и неоднозначные выходки звезды говорят, что ему это не удалось. Сейчас Максим отдыхает вместе с друзьями, о чем и сообщает поклонникам в сети, публикуя снимки и ролики. Именно последний снимок не остался не замечен пользователями. На фотографии Виторган пытался сделать шпагат на фоне прекрасной природы Испании.

Однако реакция подписчиков не оправдала его ожиданий. Пользователи высмеяли Максима за неудачный шпагат. Один из фанатов спросил, артиста что Волочкова покусала. Предположительно популярность скандальной балерины не дает покоя Виторгану, и он решил аналогичным способом привлечь к себе внимание и сделать пиар. Многие подписчики отметили, что над мастерством растяжки Виторгану нужно поработать, а вот внимание ему удалось привлечь.