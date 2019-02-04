«Букингемский дворец в шоке»: Самостоятельный пиар Меган Маркл может привести к проблемам

Королевская семья готова принять решительные меры, чтобы артистка успокоилась, говорит королевский биограф.

Меган Макрл неоднократно предупреждали, что она проиграет Букингемскому дворцу, а королевские родственники пойдут на много, чтобы прекратить ее самостоятельность по поводу пиара самой себя. Дело в том, что супруга принца Гарри напрочь игнорирует давние правила, созданные для этого для королевской семьи. Королевский биограф Анжела Левин говорит, что Меган неоднократно осуждали за то, что она самостоятельно ведет свою рекламную компанию и не хочет подчиняться Дворцу. Однако, из-за своей амбициозности могут появиться проблемы. По словам Леви, все обеспокоены таким поведение, а родственники с облегчением выдохнут, если герцогиня Сассекская будет уделять время именно ребенку.

Также Букингемский дворец в шоке и о того, что Меган игнорирует такие качества, как осторожность и осмотрительность. Так за время ее брака с принцем Гарри в новостях часто появлялись новости о семейных ссорах, с работы многие служащие уволились, например, советник по прессе, который обязан оградить Маркл от скандалов в прессе. Отметим, что даже перед свадьбой Маген и принца Гарри не все было спокойно, говорит королевский биограф. Дело в том, что все были озадачены статьями об отце Маркл, ведь королевская семья придерживается правила: «Если сомневаешься, никогда не говори».