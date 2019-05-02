Маргарита Агибалова из «Дома-2» продемонстрировала новый дом на Кипре

Участница телестройки говорит, что в доме уже закончили ремонт, так что можно распаковывать чемоданы.

Маргарита Агибалова из «Дома-2» вместе с семьей переехала на Кипр на постоянное место жительства. Недавно она продемонстрировала поклонникам свой новый дом, в котором уже закончили ремонт, так что девушка уже может приступить к распаковке чемоданов. Отметим, что Маргарита давно мечтала о жилище на Кипре, но сначала ездила туда только отдыхать. Чтобы приобрести новый дом, Агибалова продала всю недвижимость в России. Также стоит заметить, что в доме ремонт делался капитальный, поэтому планировался переезд только летом, но строители смогли закончить все дела раньше.

Маргарита говорит, что сделает дом самым уютным, где в дальнейшем будут собираться не только дети, но и внуки. Не спеша участница телестройки обставит каждую комнату. Судя по видео, опубликованном в сети, дом просторный и светлый. На данный момент главной проблемой семьи является подключение жилья к энергосети. Также в доме пока нет техники, так как сначала его должны проверить специалисты. Подписчики поздравили Агибалову с переездом.