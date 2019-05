Маргарита Агибалова из «Дома-2» продемонстрировала новый дом на Кипре

View this post on Instagram

Ну что ж) Дом готов😊 Ремонт окончен! Готовимся к переезду в своё гнездышко🐣 Осталось только убраться, завезти мебель, которую мы уже купили😍 И дождаться электрический контроль. На Северном Кипре с этим строго, твой дом не подключат к электричеству, пока специальный контроль не убедиться, что все в порядке и никакий проблем с электричеством нет👐🏼 Поэтому технику и кондиционеры мы пока не устанавливаем🤷🏻‍♀️ Бассейн заливают из танкера, опять-таки ждём эл. контроль, а то вдруг лягушки заведутся к этому времени 😂😂😂 В понедельник мы уже должны окончательно переехать в свой дом 🏠 Я так этого жду🙈 и в то же время не верю, что наша мечта сбылась 💓💓💓💓💓 #семьямарсо_жизньнасеверномкипре