Маргарита Агибалова из «Дома-2» продемонстрировала новый дом на Кипре

Участница телестройки говорит, что в доме уже закончили ремонт, так что можно распаковывать чемоданы.
Маргарита Агибалова из «Дома-2» вместе с семьей переехала на Кипр на постоянное место жительства. Недавно она продемонстрировала поклонникам свой новый дом, в котором уже закончили ремонт, так что девушка уже может приступить к распаковке чемоданов. Отметим, что Маргарита давно мечтала о жилище на Кипре, но сначала ездила туда только отдыхать. Чтобы приобрести новый дом, Агибалова продала всю недвижимость в России. Также стоит заметить, что в доме ремонт делался капитальный, поэтому планировался переезд только летом, но строители смогли закончить все дела раньше.
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Ну что ж) Дом готов😊 Ремонт окончен! Готовимся к переезду в своё гнездышко🐣 Осталось только убраться, завезти мебель, которую мы уже купили😍 И дождаться электрический контроль. На Северном Кипре с этим строго, твой дом не подключат к электричеству, пока специальный контроль не убедиться, что все в порядке и никакий проблем с электричеством нет👐🏼 Поэтому технику и кондиционеры мы пока не устанавливаем🤷🏻♀️ Бассейн заливают из танкера, опять-таки ждём эл. контроль, а то вдруг лягушки заведутся к этому времени 😂😂😂 В понедельник мы уже должны окончательно переехать в свой дом 🏠 Я так этого жду🙈 и в то же время не верю, что наша мечта сбылась 💓💓💓💓💓 #семьямарсо_жизньнасеверномкипре
Маргарита говорит, что сделает дом самым уютным, где в дальнейшем будут собираться не только дети, но и внуки. Не спеша участница телестройки обставит каждую комнату. Судя по видео, опубликованном в сети, дом просторный и светлый. На данный момент главной проблемой семьи является подключение жилья к энергосети. Также в доме пока нет техники, так как сначала его должны проверить специалисты. Подписчики поздравили Агибалову с переездом.
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