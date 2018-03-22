Антонио Бандерас поразил фанатов изменением во внешности

На Каннском кинофестивале актер появился вместе со звездой Пенелопой Крус.

Недавно в Каннах проходил ежегодный кинофестиваль, на котором присутствовали мировые знаменитости. Накануне на красной дорожке мероприятия появился латиноамериканский актер Антонио Бандерас в компании своей коллеги Пенелопы Крус. Отметим, звезды на фестивале представляют фильм «Боль и слава». Знаменитости с удовольствием позировали перед камерами, но внимание папарацци было приковано к Бандерасу, так как он поразил фанатов изменениями во внешности.

Дело в том, что пару лет назад актер выглядел сильно постаревшим и похудевшим, но на красной дорожке предстал актер, который не имеет ничего общего с прошлым. Для выхода в свет Антонио надел классический смокинг, белую рубашку и бабочку. В это время Пенелопа Крус красовалась перед камерами в элегантном платье от Карла Лагерфельда. Данный наряд артистка выбрала не случайно. Дело в том, что долгое время Крус была лицом модного дома и музой дизайнера. Платье выгодно подчеркнуло все достоинства артистки.