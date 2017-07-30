Известная модель Искра Лоуренс продемонстрировала целлюлит на красной дорожке. Неудачное платье девушка надела на премию SAG Awards.

27-летняя Лоуренс 21 января поразила всех на премии в Лос-Анджелесе. Модель выбрала для выхода в свет платье от House of CB. Черный струящийся наряд сочли не совсем уместным. Главным образом критике подвергся глубокий разрез на бедре.

Благодаря этой пикантной детали Искра демонстрировала целлюлит на своих бедрах. К слову, модель плюс-сайз не комплексовала по поводу наличия «апельсиновой корки». Она позировала перед папарацци и не упускала возможности эффектно выставить бедро.

Между тем, образ Лоуренс на красной дорожке не был полностью разгромным. Стилисты отметили, что наряд мог бы быть немного скромнее, тогда недостатки были бы скрыты.