«Игра престолов» используется для обучения студентов в США

Весь сюжетный смысл наполнен большим количеством мудрости и поучений, так высказался профессор Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен о безмерной корысти сериала «Игра престолов».

Профессор применяет информацию, взятую из телесериала для обучения студентов-магистров по менеджменту. Брюс считает, что сюжет сериала может просветить каждого из нас как выйти победителем из любой ситуации или стать духовно сильнее и уметь фокусироваться на цели, а все неудачи игнорировать.

«Игра престолов» дает нам понять, насколько важна семья и как вести себя в обществе, о роли женщины в жизни мужчины. И хоть кинокартина и переполнена жестокими кадрами, сериал изображает реальную жизнь, с ее суровыми законами.

Телесериал показывает, как выгодно постоянно учиться новому ремеслу и как оно может спасти жизнь. Стараться идти к своей цели в любых ситуациях, набравшись настойчивости, поскольку любое дело требует времени. Уметь держать слово, все что пообещал, следует выполнить, иначе ты не смеешь считаться достойным человеком. Быть дипломатичным, уметь договариваться и мыслить на сто шагов вперед. Тренировать толерантность и быть терпимым к разным изменениям, которые мы плохо переносим. А также что нет хороших или плохих, все люди одинаковые, просто ведут себя по-разному в разных ситуациях.