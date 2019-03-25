Певица Жасмин пожаловалась фанатам на провалы в памяти

Артистка говорит, что это все связано с затмениями и загруженными днями.

Некоторое время назад певица жасмин опубликовала в сети новый пост, в котором пожаловалась на провалы в памяти. Она заметила, что у нее бывают такие дни, когда на организм действует затмение, поэтому «язык живет своей жизнью». Знаменитость поведала, что однажды повстречала давнюю знакомую, которую не узнала, а также назвала по другому имени. Знаменитость отметила, провалы в памяти у нее происходят, но до старческого маразма еще далеко.

Напоминаем, некоторое время назад певица Жасмин участвовала в скандале. Дело в том, что на прощание с Юлией Началовой артистка приехала на дорогой машине. Фанаты раскритиковали такой поступок и посоветовали быть Жасмин намного скромнее.