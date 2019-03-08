Ксению Собчак и Максима Виторгана заметили на одном концерте

Бывшие супруги сейчас находятся на Кипре.

Знаменитая пара Ксения Собчак и Максим Виторган некоторое время назад объявили общественности, что разводятся. Это произошло после скандала. Несмотря на это, бывшие супруги продолжают общаться. Сейчас обе звезды находятся на Кипре. На днях поклонники знаменитостей заметили, что они были на одном и том же концерте певицы Лауры Перголицци, также известной как LP. Дело в том, что и Собчак и Виторган с разницей в несколько минут опубликовали в сети в Stories снимки с выступления артистки.

Если внимательнее присмотреться к публикациям, то можно заметить, что бывшие благоверные выбрали места в заре подальше друг от друга. Кадры с концерта показывают разные ракурсы. Предположительно, знаменитости бояться, что появятся слухи об их воссоединении и поэтому решили перестраховаться. Напоминаем, что причиной распада звездной семьи стал роман Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Когда о «загуле» телеведущей узнала общественность, Виторган и Богомолов подрались. Сейчас же страсти утихли.