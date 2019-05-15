Саша Гозиас из «Дома-2» призналась, что «прибавка к возрасту» не сильно сказалась на ней

Даже со всеми изменениями, внутри она все равно остается «девочкой», говорит звезда телестройки.

На днях Саша Гозиас из «Дома-2» в сети поздравила себя с именинами. В опубликованном посте девушка написала, что стареет, но изменения касаются не внешне, а внутренне. Гозиас заявила, что «прибавка в возрасте» не сильно сказалась на ней, в основном она не зацикливается на этом. Отметим, что поклонники девушки также отметили, что она не сильно изменилась, хоть повзрослела. Девушка рассказала, есть другие аспекты, в которых она изменилась. Дело в том, что звезда телестройки стала быстро уставать, поэтому пытается намного раньше ложиться спать, чем обычно бывало.

Также Гозиас меньше времени уделяет ночным и вечерним посиделкам, а предпочтения в пище она стала отдавать только правильному питанию. Звезда «Дома-2» заявила, что и в гардеробе у нее произошли значительные перемены. Там больше нет мини, длинна платья либо чуть ниже колена, либо чуть выше, а утепленных колготок насчиталось целая полка. В завершении Саша Гозиас сообщила, что, несмотря на все изменения, внутри она осталась «девочкой».