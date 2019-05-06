Саша Черно из «Дома-2» сидит на диете из пиццы и тортов

Участница проекта похвасталась, что ей еще можно кушать и картошку со шкварками.

Многие поклонники скандального проекта «Дом-2» знают, что Саша Черно является самой полной участницей, но ей все-таки удалось встретить своего избранника. Сама Черно неоднократно говорила, что ей комфортно с таким весом, и она не комплексует по данному поводу. Некоторое время назад девушка рассказала подписчикам в сети, что сидит на необычной диете, поэтому поклонникам стоит смотреть новые выпуски телестройки, чтобы узнать, какие ингредиенты входят в диету.

Однако недавно Саша не выдержала и сама рассекретила новое питание. На своей странице в сети Черно опубликовала снимок половины пиццы и заявила, что теперь она может ее скушать, так как у нее такая диета. Через несколько часов девушка продолжила данную тему и опубликовала новый пост, в котором написала, что может употреблять абсолютно все, даже торты. В завершении Саша Черно предложила подписчикам поиграть в игру и попробовать отгадать, как называется ее новая диета.