130-килограммовая участница «Дома-2» призналась, что хочет увеличить грудь и подтянуть живот

Несмотря на явные проблемы с весом, это не то, что беспокоит Сашу Черно. Гораздо больше она хочет сделать грудь и абдоминопластику, но девушка признается, что ей страшно.

На своей странице в Instagram участница «Дома-2» опубликовала фотографию, на которой она в купальнике лежит на шезлонге. Снимок подписчики оценили как крайне неприятный, потому что он демонстрировал все не самые лучшие особенности фигуры. Более того, многие не стеснялись открыто демонстрировать свое отвращение, что все равно не смущает девушку. 130-килограммовая Саша Черно решила пойти к хирургу, чтобы увеличить грудь и подтянуть живот. Но перед процедурой ей стало страшно, поэтому она решила узнать про опыт других.

Поклонники удивились такому заявлению и сошлись на мнении, что девушке требуется пиар на проекте, так как на фоне остальных участниц она проигрывает. Подписчики заявили, что вначале стоит начать ухаживать за собой, а уже потом ложиться под нож. Кроме того, сейчас главная проблема Саши Черно – это лишний вес, а не маленькая грудь, о чем ей говорят все поклонники.