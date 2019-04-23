Александра Черно выступает против секса за деньги

К таким девушкам нужно применять смертную казнь, говорит участница «Дома-2».

Некоторое время назад в сети скандальная участница проекта «Дом-2» Александра Черно опубликовала пост, в котором выступила против секса за деньги. В основном ее рассуждения были направлены против девушек, а не против самого полового акта. По мнению Черно, девушек, продающим свое тело необходимо наказывать смертной казнью.

Отметим, что Александра никогда не стеснялась рассказывать поклонникам о своей интимной жизни с благоверным Иосифом Оганесяном. Она не скрывает даже подробностей. Помимо этого, в новом посту участница телестройки также высказалась по поводу девушек, которые продают девственность. По словам Черно, существует много других способов заработать деньги, поэтому унижать свое достоинство так не стоит.