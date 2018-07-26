Саша Черно из «Дома-2» планирует стать дизайнером

Участница телестройки рассказала фанатам, чем она намерена заниматься в ближайшее время.

Неоднократно Саша Черно из «Дома-2» говорила, что собирается покинуть проект и начать строить счастье за пределами шоу. Однако недавно девушка рассказала своим подписчикам в сети, чем намерена заниматься в ближайшем будущем. По словам Черно, она планирует стать дизайнером и шить одежду для полных людей. Саша уже все распланировала. Для начала она откроет офис, в котором будет создавать эскизы одежды и пробные модели, а уже после этого будет отдать их на производство. Звезда телестройки говорит, что у нее якобы уже есть партнеры, которые помогут ей в начале пути.

Супруг Черно Иосиф Оганесян не против уйти из шоу, однако он собирается стать знаменитым актером. По его словам, он уже устроился на работу в театр, из которого публикует снимки в сети. Однако не многие пользователи верят Иосифу, они считают, что это все наигранно и не настоящее.