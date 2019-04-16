Нос Бузовой, волосы Бородиной: Черно превратилась в «клона» ведущих «Дома-2»

Девушка не боится кардинально менять внешность, беря в пример ведущих проекта.

Недавно стало известно, что участница проекта «Дом-2» Александра Черно снова решилась на эксперименты со своей внешностью. В этот раз девушка решила кардинально сменить имидж, нарастив волосы, но выбритый висок останется как визитная карточка Черно. Она как-то заявляла: «Брила висок, брею и буду брить». Отметим, что Александра участвует в телестройки уже два года и является не только самой топовой девушкой проекта, но и самой скандальной. Почти каждый месяц Черно меняет что-то во внешности, а зрители уже к этому привыкли.

Несмотря на то, что не все изменения заканчиваются положительно, а пользователи под публикациями оставляют много негативных комментариев, Александра все еще ищит свой идеальный образ. Некоторые зрители «Дома-2» стали замечать, как Черно превратилась в «клона» ведущих шоу – нос Бузовой, волосы Бородиной. Данные ведущие телестройки также меняют что-то во внешности, но делают это не с такой короткой частотой, а также сначала советуются со специалистами. Стоит отметить, что схожесть со знаменитостями сделал Александру более женственной.