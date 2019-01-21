Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллионером. Состояние артиста на сегодняшний день достигло 1 млрд долларов.

Американский исполнитель Шон Коннери Картер (Jay-Z) получает свой доход не только от выступлений и продаваемости альбомов, а также получает долю в различных компаниях, недвижимости, коллекции предметов искусства.

Больше всего прибыли он получает от алкогольного бизнеса. Один из таких бренд шампанского Armand de Brignac Champagne, на котором рэпер заработал около 310 млн долларов. Далее по прибыльности идет сервис перевозок – Uber. Он принес 220 млн долларов. На третьем месте продажа собственного коньячного бренда и стримингового музыкального сервиса – по 100 млн долларов с каждой инвестиции.

Дорога к успеху Jay-Z удивляет, по тому как до начала музыкальной карьеры он торговал наркотиками. Работать в музыкальном направлении рэпер начал с основания в 1996 году собственного лейбла, после чего выпустил свой первый альбом Reasonable Doubt. За все время рэпер получил 22 премии «Грэмми», а 14 вышедших в свет альбомов возглавляли список Billboard 200.

Напомним, что в прошедшем году рэпер Jay-Z вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов и является одним из самых популярных исполнителей не только в Соединенных Штатах, но и в мире.