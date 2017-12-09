Forbes назвал самую богатую певицу в мире

Американская певица Рианна вошла в список самых богатых селф-мейд женщин. Она заняла 37 позицию. По подсчетам Forbes ее капитал составляет 600 миллионов долларов. В рейтинге певица обошла таких именитых певиц как Мадонну (ее состояние в Forbes оценивают в $570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бейонсе ($400 млн).

Несмотря на то что певица много гастролирует, а ее альбомы раскупаются большими тиражами, большую часть своего капитала Рианна заработала будучи партнером известных брендов. Певица сотрудничает с международными компаниями Givenchy, Louis Vuitton — главными игроками на рынке товаров класса люкс. Также певица является совладелицей косметического бренда Fanty Beauty. По данным издания, 15% компании принадлежат певице, 50% LVMH. За первый год продаж компания принесла Рианне €570 млн. Активная реклама бренда шла через Instagram-аккаунт Рианны. В подписчиках у звезды насчитывается 71 млн человек. Кроме Fanty Beaty, Рианне принадлежит линия нижнего белья.

Ранее Forbes сообщил, что американский рэпер Jay-Z, супруг певицы Бейонсе, стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов. Основным его заработком также является не музыка, а доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne в 310 миллионов долларов. Еще 220 миллионов долларов ему приносят инвестиции в различные компании.

Рианна является одной из самых продаваемых артистов всех времён. Продажи составляют более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Звезда является самой молодой певицей в истории Billboard, которой удалось возглавлять чарт Billboard Hot 100 четырнадцать раз.