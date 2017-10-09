Ани Лорак намекнула, что подчинила себе Сергея Лазарева

Артистка подогрела разговоры о романе с певцом, опубликовав неоднозначное фото.

В последнее время многие обсуждают отношения Ани Лорак и Сергея Лазарева. Несмотря на то, что звезды настаивают на многолетней «дружбе», они сами неоднократно подогревали разговоры догадки и предположения поклонников неоднозначными снимками, постами и поступками. На днях в сети Ани Лорак опубликовала ряд фотографий, на которых позирует возле автомобиля по пути в аэропорт. Отметим, больше всего внимания привлекли ни сами снимки, а каблук туфель исполнительницы.

Для поездки звезда надела черные туфли бренда Yves Saint Laurent. Новую линию обуви отличает именно форма каблука, от остальной обуви бренда. Сам каблук изготовлен из двух заглавных букв модного дома. В сети пользователи незамедлительно посчитали, что «SL» на каблуке Ани Лорак связаны именно с Лазаревым. Также подписчики артистки решили, что таким образом звезда намекнула, что подчинила себе певца, тем самым сделав из него подкаблучника.