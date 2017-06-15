Предположения подтвердились: Ани Лорак и Лазарев перестали скрывать свои чувства

Знаменитости стали часто вместе приходить на мероприятия, а также в профилях в сети друг у друга.

Фанаты в последнее время стали подозревать Ани Лорак и Сергея Лазарева в тайных отношениях, который они скрывали от любопытных глаз. Однако недавно в соцсети Instagram артисты признались, что стали намного чаще проводить время вместе. В Stories знаменитостей появились совместные снимки, на которых Лазарев светился от счастья.

Пользователи сразу поняли, что их предположения подтвердились, и исполнители перестали скрывать свои чувства. Однако до сих пор от Ани Лорак и Сергея Лазарева не появлялось официального сообщения по этому поводу. Также они продолжают и дальше прикрывать свои отношения, по их словам, только дружбой.