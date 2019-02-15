Дэвид Линч получил «Оскар» досрочно

Режиссер Дэвид Линч получит почетную премию «Оскар». Об этом сообщили на сайте академии кинематографических искусств и наук. Совет Академии кинематографических искусств и наук проголосовал за это на три месяца раньше, чем положено.

Ранее режиссер был несколько раз номинирован на «Оскар». Его работы были в номинациях «Лучший режиссер» за фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв». В категории «Лучший адаптированный сценарий» («Человек-слон»). Но к сожалению тогда Линч не был награжден. Почетный «Оскар» первая премия Академии, которую вручат режиссеру.

Дэвид Линч представляет американское независимое кино, является лауреатом Каннского и Венецианского фестивалей. Фильмография Линча насчитывает всего 10 полнометражных лент. Некоторые из них стали классикой кинематографа «Человек-слон» (The Elephant Man, 1980), «Синий бархат» (Blue Velvet, 1986), «Дикие сердцем» (Wild at Heart, 1990). Кинокритики отмечают, что Линч во многом предвосхитил появление таких феноменов в кино, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и братья Коэны. Особую популярность у мировой публики Линч получил после выхода мистического сериала «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990-1991).

Знаменитой статуэткой наградили американского актера Уэс Стьюди («Последний из могикан», «Танцующий с волками»), итальянского сценариста и режиссера Лина Вертмюллер («Семь красоток») и актрису Джину Дэвис («Битлджус», «Тельма и Луиза») за выдающийся индивидуальный вклад в гуманизацию. Церемония вручения наград состоится в октябре этого года.