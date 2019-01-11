Тарантино раскритиковал церемонию вручения «Оскара»

Выдающиеся голливудские режиссеры такие, как Мартин Скорсезе, Дэмьен Шазелл, Спайк Ли и Квентин Тарантино и ряд прочих известных деятелей киноиндустрии подвергли критике решение Академии кинематографических искусств и наук соединенных штатов отказаться от трансляции в прямом эфире несколько номинаций грядущего «Оскара».

Они считают, что у организации еще есть время отказаться от возмутившего общественность шага.

«С момента своего создания телетрансляции «Оскара» неоднократно подвергались определенным изменениям ради сохранения свежести формата. Однако, ранее от этого не страдала целостность изначальной миссии Академии кинематографических искусств и наук, — говорится в письме. — Если признание людей, несущих ответственность за создание выдающегося кино, ослабляется тем самым учреждением, целью которого изначально являлась защита индустрии, мы больше не хотим поддерживать эту организацию».

Помимо Тарантино, Ли и всемирно известного оператора Дикинса, свои подписи под коллективным письмом поставили Дэмьен Шазелл, а также Мартин Скорсезе. Что важно, на счету только этих пяти кинематографистов аж шесть номинаций «Оскара».

Резонансное решение Академии кинематографических искусств и наук США было обнародовано несколько дней назад и мгновенно всколыхнуло кинообщественность, многие представители которой посчитали данный ход организации возмутительным.

91-я церемония премии «Оскар» пройдет в ночь на 25 февраля по московскому времени. В главной номинации — «Лучший фильм» представлены ленты «Зеленая книга», «Черная пантера», «Фаворитка», «Рома», «Звезда родилась», «Черный клановец», «Власть» и «Богемская рапсодия».