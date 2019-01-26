Квентин Тарантино презентовал свой новый фильм на кинофестивале в Каннах

Новый фильм Тарантино получил название «Однажды в Голливуде». В нем снялись такие звезды мирового масштаба как Леонардо Дикаприо, Брэд Питт и Марго Робби. Для возвращения на Лазурный берег Квентину понадобилось четверть века. До этого, 25 лет назад, в Каннах любители кинематографа впервые увидели ленту «Криминальное чтиво», которая за эти годы уже успела войти классику мирового кино.

«Однажды в Голливуде» — картина, которая повествует о событиях второй половины 20-го столетия, произошедшие на закате «золотого века» в Голливуде.

Появление Тарантино и актерского состава на красной дорожке в Каннах встретили бурными овациями, как и презентацию самого фильма.

Режиссер так же попросил журналистов не рассказывать подробностей фильма в своих рецензиях, потому что хочет, что бы каждый зритель посетивший премьеру фильма ощутил такую же бурю эмоций, как и те, кто посетил первый премьерный показ в Каннах.

Это предпоследний, девятый фильм режиссера. Квентин Тарантино ранее заявлял, что снимет 10 кинолент, после чего завершит свою режиссерскую деятельность. Предыдущим его фильмом был «Омерзительная восьмерка», который получил высокие оценки кинокритиков, а так же множество наград.