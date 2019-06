Квентин Тарантино сведет в одном фильме Джанго и Зорро

Квентин Тарантино, который недавно представил в Каннах свой новый фильм «Однажды… в Голливуде», в настоящее время готовит сиквел к «Джанго освобожденному». Картина будет называться «Джанго/Зорро», сценарий ее основан на серии кроссовер-комиксов, выпущенных Тарантино совместно с издательством DC Comics. По сути эти комиксы типичное фан-творчество, известное как «фанфикшн».

Впервые об экранизации «Джанго/Зорро» стало известно в 2014 году, когда в сеть слили переписку руководства студии Sony. Тарантино обсуждал возможность экранизировать эту историю с бывшей главой Sony Эми Паскаль.

По сюжету комиксов, несколько лет после событий первого фильма Джанго все еще работает охотником за головами. Свою жену Брумхильду он оставляет в проверенном месте недалеко от Чикаго. Где-то в дороге он встречает знаменитого мексиканского героя в маске Зорро и становится его телохранителем и другом. Вместе они отправляются спасать рабов.

Сценарий к фильму пишет сатирик Джеррод Кармайкл. Кто будет режиссером фильма, неизвестно, потому что сам Тарантино много раз говорил, что оставит режиссуру после своего десятого фильма.

Кармайкл стендапер, наиболее известный по The Carmichael Show. Сейчас он продюсирует сериал «Реми», пишет сценарий ремейка комедии «48 часов» вместе с Беном и Джошуа Сэфди, а также планирует дебютировать в режиссуре с фильмом «На счёт три» (On the Count of Three).