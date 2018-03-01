Дочь Умы Турман будет сниматься в новом блокбастере Тарантино

Культовый режиссер объявил о пополнении актерского состава своей новой картины «Однажды в Голливуде».

Как сообщает Variety, к команде фильма присоединилась четверка новых актеров. Одной из них станет 20-летняя Майя Рэй Хоук – дочь Умы Турман, которая в свое время приобрела популярность именно благодаря ролям у Квентина Тарантино. Теперь в кадр к мэтру придет ее дочь – она уже успела «засветиться» в новом сезоне сериала «Очень странные дела» и нескольких других проектах. Кроме нее, на съемочной площадке появятся Остин Батлер («Дневники Кэрри»), Лена Данэм («Девчонки») и чилийка Лоренца Иззо.

Стоит отметить, что «Однажды в Голливуде», без сомнения, станет новым чемпионом по количеству задействованных в фильме звезд. Ранее сообщалось, что заглавные роли в картине сыграют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Также на площадке фильма будут работать Аль Пачино, Тим Рот и Курт Рассел.

Фильм рассказывает о событиях 1969 года. Безработный актер и его дублер попытаются прорваться на большой экран. Их попытки будут происходить на фоне убийства соседки героев - актрисы Шэрон Тейт, которая была женой Романа Полански - сектой Мэнсона. При том, что в фильме частично будут показаны реальные события, Квентин Тарантино уже заявлял, что он будет полностью игровым.