Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске «Друзей»

Голливудская звезда Дженнифер Энистон намекнула многочисленным фанатам на возможное возобновление съемок популярного ситкома «Друзья». В эфире программы Эллен Дедженерес киноактриса призналась, что она и ее коллеги готовы «тряхнуть стариной».

При этом ранее Энистон говорила, что вся женская часть «Друзей» точно хотела бы продолжения, в то время как мужская часть коллектива испытывает гораздо меньший энтузиазм. Кортни Кокс, которая сыграла Монику Геллер, во время интервью NBC сказала, что она не думала о перезагрузке сериала, но была бы не против продолжения. Дэвид Швиммер, сыгравший Росса Геллера, думает иначе, он даже пошутил о том, что не хотел бы видеть героев сериала с костылями или ходунками.

Сериал с первого же сезона занял место лидера на телеканале NBC. Трансляция была в самый прайм-тайм — вечер четверга. Уже на следующий году, по итогам первого сезона, сериал номинировали на премию «Эмми» в 9 категориях. За эпизод фильм собирал по 20 млн зрителей. Начиная со второго сезона, съёмочная группа переехала в павильон 24, где творческий коллектив и трудился вплоть до десятого сезона (сейчас павильон носит имя сериала, который в нём снимался).

С завершением «Друзей» на канале NBC закончилась целая эпоха. Исполнители главных ролей стали первыми звездами в Голливуде. Актеров активно стали приглашать в кино, на телевидение и в театр. По оценке журнала «Forbes», в 2004 году Дженнифер Энистон стала самой влиятельной медиазвездой в мире.