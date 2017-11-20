Андрей Малахов вместе с супругой получил хорошее приданное

Телеведущий в сети показал свой холод к супруге.

В 2011 году телеведущий Андрей Малахов женился на Наталье Шкулевой, которая работает редактором журнала ELLE и дочерью директора издательского дома Hachette Filipacchi Shkulev. 31 мая супруга Малахова отпраздновала день рождения. В честь праздника телеведущий поздравил благоверную в сети, но очень «холодно». На снимке были изображены супруги в образах Дайнерис и Джона Сноу из «Игры престолов». Наталья запечатлена, сидящей на троне семи королевств, а на ее коленях изображены Пятачок, Винни-пух и заяц из «Ну, погоди». В подписи к публикации Малахов написал, что надеется, что супруга его не такая как Дайнерис. Пользователи отметили, что поздравление похоже на дружеское, нежели от любимого супруга.

Дело в том, что большинство мужчин из шоу-бизнеса предпочитают женщин с модельными данными, а Наталья среднестатистическая россиянка. Отметим, что Шкулева с февраля перестала публиковаться в сети, а если посмотреть ранние фото, то на них всех ест телеведущий. С Малаховым все наоборот. Предположительно, знаменитость заключил брак по расчеты, а не по любви, ведь вместе с женой он получил хорошее приданное. Отметим, поклонники Малахова тщательно следили за его личной жизнью, и выбор супруги удивил многих. Они просто не знали, что главную роль сыграла совсем не внешность, а финансовое положение родителей.