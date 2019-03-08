В России откроется первый кинозал формата ScreenX

В России в ближайшем будущем откроется первый кинотеатр формата ScreenX, который предполагает использование технологии мультипроекции, обеспечивающей панорамный обзор в 270 градусов.

По словам исполнительного директора по кинотеатральному направлению Rambler Group, соглашение об открытии первого зала ScreenX в московском ТРЦ «Европейский» «Кино Oкко» подписала с владеющей этой технологией южнокорейской CJ 4DPlex. Финансовую сторону контракта не огласили.

В новом формате на данный момент функционируют 220 кинозалов в 18 странах. Технология предполагает не постобработку отснятого контента, а изначальное производство под этот формат, в частности съемку с трех камер под разными углами. В формате ScreenX созданы фильмы «Капитан Марвел», «Черная Пантера» и другие. В июле выйдет «Человек-паук: Вдали от дома». Билет на показ в новом формате будет дешевле чем у форматов IMAX или 4DX, но на 20% дороже билета на обычный сеанс в технологии 2D.

Впервые технология ScreenX была продемонстрирована в рамках Международного кинофестиваля, проходившего в корейском городе Пусан. Зрителям в этом весьма необычном формате была представлена короткометражная работа корейского режиссёра Ким Чжи Уна под названием «The X». Фильм одновременно проецировался сразу на три экрана: центральный, левый и правый, практически полностью окружая при этом находившихся в зале зрителей.