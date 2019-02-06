Новая работа художника Бэнкси размещена в Лондоне

В зоне таможенного контроля аэропорта «Хитроу» появилось провокационное граффити.

Закрытый вход туда теперь украшает крыса, разбивающая надпись «Keep out» («Не пускать»). Художник опубликовал фото рисунка в своем Instsgram, изображение уже набрало около миллиона лайков.

Бэнкси – это известный художник, о котором ничего не известно. Нет точной информации ни об имени, ни даже о том, один ли это человек или целая группа художников. На аукционе eBay за достоверную информацию о нем предлагается почти миллион долларов. Работы Бэнкси пользуются огромной популярностью и дорого оцениваются ведущими аукционными домами. Однако часто и само появление его работ на аукционах сопровождается нестандартными перфомансами. Например, в октябре на аукционе Sotheby's автоматически уничтожилась уже проданная за 1.36 миллиона долларов картина «Девочка с воздушным шаром». Как оказалась, в раму был встроен шредер. А в Италии было запрещено демонстрировать работу «Венеция в топливе». В своих работах художник часто протестует против войны и показывает свое отношение к современному обществу и культуре потребления. Много граффити Бэнкси можно увидеть на стене между Израилем и Палестиной. Образ крысы нередко встречается в творчестве художника. Предположительно, он сравнивает крыс с людьми, подчеркивая их способность к выживанию во враждебной среде, жестокость, хитрость и приспособляемость.