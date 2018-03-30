Леонид Агутин выпустит онлайн-книгу с уникальными медиафайлами

В середине июля певец обнародует откровенные рассказы о событиях 2010 года.

Известный певец Леонид Агутин написал интерактивную книгу под названием «Леонид Агутин. Безграничная музыка». Соавторами произведения стали американский продюсер Алекс Сино, журналисты Алексей и Владимир Логвинченко.

Главной идеей книги являются воспоминания Агутина об одном из самых масштабных международных проектов «Havana Calling». Съемки проекта происходили 4 года назад на Кубе. Кроме этого, в книге отображена история создания легендарного альбома совместно с гитаристом Элом Ди Меолой. Воспоминания о ярких международных гастролях «Cosmopolitan Life» также были включены в основу произведения.

За время написания книги организовано огромное количество встреч с участниками проектов «Cosmopolitan Life» и «Havana Calling», которые проводились в Германии, США, России, Франции, Италии, Кубе, Испании. Во время встреч было взято десятки интервью с мировыми звёздами музыки.

Как отмечает певец, в книге отображены реальные воспоминания, откровенные истории без цензуры, заметки о совместной работе с лучшими продюсерами и именитыми музыкантами. Также описаны все музыкальные происшествия, события, которые случались во время мировых турне, показаны все моменты закулисной жизни. Онлайн-книга будет содержать специальные ссылки, пройдя по которым читатели увидят события в уникальных медиафайлах. В книге находятся несколько тысяч фотографий и больше пятиста видеофайлов, которые являются эксклюзивом.

Презентация интерактивной книги будет организована в честь день рождения Леонида Агутина. 17 июля певцу исполнится 51 год.