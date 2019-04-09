Виктория Боня похвасталась фанатам прогулкой на яхте

Бывшая участница «Дома-2» отдыхает на Кипре.

В последнее время многие заметили, что Виктория Боня много путешествует. Девушка живет на две страны – России и Монако, где ее дочь Анджелина проводит много времени. Отметим, малышка рождена от монакского миллионера Алекса Смерфита. Некоторое время назад Виктория отправилась отдыхать на Кипр, от куда публикует в сети снимки. Боня предпочитает активный отдых, чем лежать на пляже.

Недавно она опубликовала в сети видео, на котором похвасталась прогулкой на яхте. В подписи Виктория сообщила, что еще они накатались на водных мотоциклах. Фанаты не остались в стороне от публикации и оставили много комментариев. Они обратили внимание на стройную фигуру Бони. Также отметили естественную красоту девушки, так как во время съемки на яхте Виктория была без косметики.