Закончились съемки ремейка «Дети кукурузы» по роману Стивена Кинга

Продюсер Лукас Фостер уверяет, что его фильм полностью перезапустит франшизу и не превратится в банальное продолжение оригинальной картины 1984 года.

Режиссер культового фильма «Эквилибриум» Курт Уиммер взялся за съемки ремейка картины «Дети кукурузы» по не менее легендарному роману Стивена Кинга. Однако продюсер киноленты Лукас Фостер подчеркивает, что этот фильм не будет продолжать историю, показанную в 1984 году, а станет полноценным перезапуском франшизы.

Фостер признался изданию Variety, что во время съемок, которые на данный момент уже закончились, ему пришлось столкнуться с трудностями — локации хоррора находились не только в США, но даже в Австралии. Свои внешние границы страны стали открывать только недавно, однако создатели фильмы все успели.

В главных ролях снялись Елена Кампурис, Каллэн Мулвей, Брюс Спенс и Кейт Мойер. Действие картины разворачивается в американском штате Небраска, в небольшом уединенном городке. Местные жители организовали таинственный религиозный культ и поклоняются злому нечто, обитающему в кукурузных полях.