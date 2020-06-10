Ефремов успел сняться в сериале о смоленских упырях до ареста

Сцены с участием актёра отсняты ещё до пандемии.

Кадры из проморолика портала Start

Комедийный многосерийный детектив «Вампиры средней полосы» снимает режиссер Антон Маслов. У Михаила Ефремова там одна из главных ролей. Его персонаж, Святослав Вернидубович — глава общины добропорядочных вампиров.

Вначале СМИ писали, что сериал будет заморожен, либо переснят с Юрием Стояновым, который засветился в пилотной серии. Но оказалось, что Ефремов таки успел сняться ещё до того, как работа была приостановлена в связи с пандемией и до ареста. Так что зрители увидят первый сезон картины о смоленских упырях ещё до конца 2020 года. Фильм будет доступен на сервисе Start.

Кроме Ефремова в фильме снимается Татьяна Догилева, она играет строгую мать семейства и блюстительницу вампирского кодекса Ирину Витальевну. Также в ролях: Дмитрий Лысенков, Ольга Медынич, Екатерина Кузнецова, Александр Устюгов.

Интересно, что фильм про Смоленск снимается в Пскове и Серпухове. Создатели обещают, что он будет весьма необычен. Его действие охватывает несколько исторических эпох.

Судьба последующих сезонов сериала пока неизвестна. Без ведущего актёра остался и театр «Современник».