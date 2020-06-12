Журналисты ФАН выяснили размер гонорара Ефремова за критику властей

В удачный год актер театра «Современник» получал почти миллион рублей в месяц.

Актер Михаил Ефремов, имя которого у всех на слуху после трагического ДТП, и раньше позволял себе неформальное поведение. К примеру, поклонники до сих помнят, как Михаил Олегович обругал их со сцены во время спектакля.

Однако главным достоянием артиста стала его гражданская позиция — Ефремов считается одним из самых непримиримых критиков нынешней власти в России. Данной теме были посвящены большинство его театральных работ. Журналисты издания ФАН выяснили размер гонораров Ефремова за эти выступления.

За один творческий вечер продолжительностью два часа «Хороший плохой злой…» в 2015 году Михаил Олегович получил 212 тысяч рублей. В тот же год Красноярский театр оперы заплатил артисту 535 тысяч рублей и 200 тысяч составил гонорар Михаила от Воронежского концертного зала. Выступление в Мариинском театре в 2016 году обогатило Ефремова на 242 тысячи. Также актер выступал с сатирическими моноспектаклями «Гражданин поэт» и «Господин хороший», читал стихи «на злобу дня» Дмитрия Быкова.

Самым удачным в плане заработка для Ефремова стал 2018 год — тогда на спектаклях в театре «Современник» он заработал более 11 миллионов, а если бы не сорвался еще один контракт, то сумма достигла 13,7 миллиона. В среднем каждый год артист получал от 200 до 500 тысяч в национальной валюте, но, если судить по количеству штрафов и налогам, заработок по большей части он тратил на кутежи.