Происшествие с Ефремовым может дать урок актерам, как ситуация с Мамаевым и Кокориным спортсменам

Футболисты честно отбыли за свой проступок, россияне поняли — закон один для всех.

После, как Кокорину и Мамаеву определили срок за содеянное, спортсмены признали публично вину и честно провели за решёточкой до амнистии. Уже два года никаких сообщений в СМИ о кутежах российских футболистов. Урок пошел впрок. Общество нормально восприняло то, что их выпустили досрочно. Ребята осознали, коллеги — тоже. Напомним, что причиной заключения футболистов стала пьяная драка в элитном клубе.

Ефремов же совершил наезд на пешехода со смертельным исходом. Актера может и не стоит заключать на 12 лет (максимальный срок по статье), но понести наказание должен согласно закону РФ.

После случившегося Ширвиндт вспомнил о наследственности, Олега Ефремова (отца Михаила) после в алкогольном опьянении мог успокоить лишь он. Александр Анатольевич сказал: «И звонили из театра «Современник» неожиданно, часа в два ночи, и просили, если нетрудно, подъехать дабы поговорить с Олегом Николаевичем». Ширвиндт сообщил, что Олег Ефремов любил роскошное и любил, выпивши, пинать ногами машины.

Бывший подполковник ФСИН Игорь Шутко дал интервью, в котором рассказал, как могут встретить Ефремова на зоне: «Сидельцы без нужды не унижают уважаемых людей». Кормёжка в колониях, продолжил силовик, достаточная для поддержания нормального здоровья.

Проблемой может стать скверный характер Ефремова-младшего.

Михаил Ефремов не учёл, что закон в РФ един даже для звёзд. Сигнал Кокорина и Мамаева пошёл впрок для футболистов, но не для артистов. Трагедия на дороге с участием актёра запомнится в актёрской среде и, возможно, остановит многих от противозаконных действий. Осталось дождаться решения суда.