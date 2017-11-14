Британский медик снимал на видео голых футболистов. Несколько футбольных команд подали жалобу на сотрудника скорой помощи.

56-летний Дэвид Харрис является медработником в Великобритании. В 2017 году его поймали во время слежки за одним из подростков, который являлся игроком юношеской футбольной команды. Позже на смартфоне медика были обнаружены десятки снимков и видеороликов, на которых запечатлены голые футболисты без их ведома.

Харрис часто работал на важных матчах футбольных команд, что давало ему доступ к слежке за спортсменами. Кроме этого, медик пользовался своим служебным положением. Он снимал на видео обнаженные тела футболистов в то время, когда готовил их к операциям. На снимках коллекции есть также и звезды футбола. Сам обвиняемые отрицает свою вину.

Футбольные команды «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» уже обратились с претензией в суд. Заседание планируют провести 18 апреля. Британскому медику может грозить срок заключения в тюрьме до пяти лет.